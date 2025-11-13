Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in via Dante, ad Agrigento. A prendere fuoco è stata una caldaiacollocata sulla terrazza di un appartamento al primo piano di un palazzo. A lanciare l’allarme al 112 sono stati alcuni residenti, dopo avere notato una densa colonna di fumo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che sono entrati nell’abitazione dal balcone, ha permesso di spegnere rapidamente le prime fiamme, evitando che l’incendio si propagasse all’interno dell’appartamento, in quel momento vuoto.

Attimi di apprensione nel quartiere: molti abitanti si sono riversati in strada. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e un’ambulanza del 118, inviata in via precauzionale. Nessuna conseguenza per i residenti della palazzina. VIDEO

