Doveva esordire già contro la Siaz, ma il trasferimento non è stato completato in tempo. Bryce Douvier, però, è atteso ad Agrigento nelle prossime ore e – salvo imprevisti – sarà a disposizione per la delicata sfida casalinga di domenica. La Fortitudo Moncada Agrigento ha annunciato ufficialmente l’arrivo in maglia biancazzurra dell’ala forte Bryce Douvier, 201 cm per 104 kg, classe 1991, nato a Salisburgo e naturalizzato statunitense.

Un innesto pesante, di quelli che cambiano il volto di una squadra.

La società lo presenta come un elemento di livello assoluto, ulteriore testimonianza dell’impegno profuso per invertire una rotta complicata e risalire una classifica che non rispecchia valori e ambizioni del club in un campionato di Serie B Nazionale sempre più competitivo e serrato.

Douvier ha un curriculum importante: dopo i college Northern Colorado e Texas A&M-Corpus Christi, nel 2016/17 approda in Europa con l’Ovarense (massima serie portoghese) mettendo insieme oltre 15 punti e quasi 10 rimbalzi di media. Numeri che gli aprono le porte dell’Italia (Treviglio), poi della Grecia (Aris Salonicco) e di diversi massimi campionati europei tra Spagna, Francia e Polonia. Nel 2020/21 torna in Italia, in A2, alla Juvi Cremona, firmando 20 punti e 8,3 rimbalzi a partita. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Libertas Livorno.

Un profilo esperto, solido, abituato ai contesti difficili. Ed è esattamente ciò di cui la Fortitudo ha bisogno.

«Siamo certi che saprà dare grande solidità e nuova linfa al nostro gioco – scrive la società – mettendo talento ed esperienza al servizio di coach Cagnardi e dei compagni. Al nostro pubblico spetta il compito di accoglierlo e fargli sentire il calore di Agrigento».

E la squadra? Un secondo quarto promettente, ma…

Rivedendo il secondo quarto della sfida con la Siaz, si deve riconoscere che la Fortitudo ha espresso una pallacanestro gradevole, più ordinata e intensa.

Il problema, però, resta la continuità mentale.

Alcuni dei giovani, forse, si sono lasciati trasportare dall’entusiasmo, mostrando quella tipica sfrontatezza che – se non incanalata – può trasformarsi in arroganza sportiva. Talento ne hanno, ma serve maturità: ed è proprio qui che l’arrivo di un senior come Douvier può diventare decisivo, dentro e fuori dal campo.

Fonti interne confermano inoltre che nessun giocatore dell’attuale roster sarà tagliato.

Restano quindi tutti in gruppo, compreso Disibio, che alcune sirene di mercato avevano dato in uscita: la società ha ribadito fiducia piena e intende proseguire compatta con l’organico attuale, rafforzato dall’arrivo di Douvier.

Foto Giuseppe Greco

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp