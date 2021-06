Paura per incendio vicino le case

Momenti di paura per un incendio, divampato in una vasta area di campagna di contrada “Ciuccafa”, in territorio di Porto Empedocle. Quasi sicuramente tutta colpa di qualche piromane che, nella giornata di domenica, ha appiccato il fuoco alla sterpaglia. I residenti spaventati per l’avanzata delle fiamme, alimentate da un venticello caldo, hanno allertato il numero di emergenza 112.

Le fiamme, complice la presenza di sterpaglia, in pochi minuti si sono propagate, avvicinandosi minacciosamente alle abitazioni e case di campagna. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e della Forestale. Sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni.

Purtroppo nulla hanno potuto fare i soccorritori per cercare di salvare alberi, piante e macchia mediterranea ridotti in cenere in pochi minuti. L’opera di spegnimento è durata circa tre ore, poi l’allarme è rientrato.