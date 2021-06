L’incidente a San Leone, ragazzo ferito trasferito a Catania

E’ stato trasferito, in elisoccorso, in un ospedale di Catania, il giovane agrigentino, rimasto coinvolto, nella tarda serata di domenica, nell’incidente stradale verificatosi in viale Delle Dune, a San Leone. Il ragazzo viaggiava su uno scooter, che per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Toyota Yaris, con alla guida un altro giovane. Ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato un trauma toracico-addominale.

Con un’ambulanza è stato trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio”, ma i medici in servizio accertate le gravi condizioni hanno disposto il trasferimento in una struttura sanitaria meglio attrezzata catanese. Lievemente ferito, anche l’uomo alla guida della vettura, che avrebbe riportato la frattura del setto nasale. Ad occuparsi dei rilievi i poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina.