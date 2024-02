Momenti di paura in via Marconi a Siculiana per il crollo di uno stabile, in stato di abbandono e già in precarie condizioni. Solo per miracolo non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della Stazione cittadina che, assieme al personale dell’ufficio tecnico comunale, non hanno potuto far altro che sgomberare, in via precauzionale, un nucleo familiare che vive in un immobile attiguo. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dell’area interessata. E’ assai probabile che il cedimento strutturale sia dovuto alle infiltrazioni dell’acqua piovana.