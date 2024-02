Il Tribunale di Agrigento (in persona del Giudice del Lavoro) con sentenza pubblicata il 7 febbraio 2024, ha condannato l’A.S.P. di Agrigento al pagamento delle prestazioni economiche assistenziali per la disabilità gravissima nei confronti degli eredi della sig.ra P. G. M. R., deceduta in corso di giudizio, alla quale era stato inizialmente negato il riconoscimento del beneficio assistenziale.

Ed infatti, la sig.ra P. G. M. R., assistita dall’Avv. Massimiliano Cinà, a seguito di rigetto della relativa domanda ammnistrativa, ha instaurato (nel 2021) un giudizio per il riconoscimento del proprio status di disabile gravissimo con conseguente richiesta di pagamento delle prestazioni economiche previste dalla relativa Legge Regionale.

A seguito dell’espletamento di una prima Consulenza Tecnica d’Ufficio, è stato legittimamente riconosciuto il beneficio richiesto con ricorso.

Nonostante ciò, l’A.S.P. di Agrigento ha contestato le risultanze della relazione tecnica ed ha promosso un giudizio di merito, “appellando” di fatto le motivazioni contenute nella prima relazione tecnica disposta dal Giudice.

Nelle more, la sig.ra P. G. M. R. è deceduta a causa delle gravissime patologie da cui era affetta ormai da molti anni e gli eredi si sono costituti in giudizio per proseguirlo.

Pertanto, il Giudice del Lavoro, ha disposto una nuova Consulenza Tecnica sugli atti, che ha confermato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ed ha respinto il ricorso proposto dall’A.S.P. di Agrigento, che dovrà provvedere al pagamento, in favore degli eredi, delle somme spettanti al disabile per il periodo in cui lo stesso era in vita.