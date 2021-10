Patronaggio verso l’addio, sarà procuratore generale a Cagliari

Il procuratore capo Luigi Patronaggio potrebbe lasciare Agrigento a fine anno. La quinta commissione del Csm lo ha indicato, con 5 voti contro 1 del suo concorrente, quale procuratore generale presso la Corte di Appello di Cagliari, vacante dal dicembre dell’anno scorso.

La nomina dovrà passare al voto del plenum di Palazzo dei Marescialli. Il concorso per procuratore di Agrigento non è stato ancora pubblicato. In caso di trasferimenti i tempi per la successione non saranno brevi. La Procura di Agrigento, sarà retta dall’attuale procuratore aggiunto Salvatore Vella.