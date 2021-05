Patrizia Carlozzo tra i migliori cuochi casalinghi d’Italia

Un altro importante riconoscimento è giunto a Patrizia Carlozzo, entrata a far parte dell’ASSOCIAZIONE STORICA CESARINE, il gruppo che riunisce le migliori cuoche ed i migliori cuochi casalinghi d’Italia. Grazie alla passione per i sapori locali, alla costante ricerca di antiche ricette originali, alla promozione del territorio svolta attraverso la riproposizione di piatti della tradizione culinaria – un vero e proprio patrimonio immateriale agrigentino e siciliano – oltre che per i numerosi apprezzamenti raccolti con straordinarie recensioni, è arrivata anche questa importante attestazione.

Cesarine, comunità diffusa Slow Food per la salvaguardia della cucina tradizionale italiana, è la più antica rete di cuoche casalinghe d’Italia che ogni giorno ospitano viaggiatori di ogni parte del mondo per offrire loro conoscenza del territorio (mercati, cantine, oleifici, caseifici) e speciali esperienze gastronomiche nel rispetto delle ricette originali, delle tradizioni del posto e della qualità e stagionalità dei prodotti locali. Tutte le Cesarine che aderiscono a questo importante network vengono attentamente selezionate e certificate, così come le loro abitazioni ove accoglieranno gli ospiti in particolari convivi. Altri viaggiatori, alla ricerca di un turismo esperienziale e attraverso la Community Cesarine, arriveranno ad Agrigento e alla tavola di Patrizia per scoprire i sapori di questa terra e magari partecipare ad un corso di cucina siciliana.