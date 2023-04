“Patrimonio da preservare e valorizzare”, incontro a Realmonte

“Varietà e potenzialità della costa di Realmonte: Patrimonio da preservare e valorizzare”. Questo il tema di un incontro , nel comune della Scala dei Turchi, organizzato dal sindaco, Sabrina Lattuca, e dal presidente del consiglio, Felice Vaccaro .

Alla presenza dei consiglieri comunali, delle autorità locali e di molti esperti e professionisti, sono state affrontate le diverse tematiche attinenti allo sviluppo del territorio, che ha delle enormi potenzialità e che può vantare un monumento naturale di inestimabile bellezza come la Scala dei Turchi, meritevole di entrare a far parte – a pieno titolo – del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Obiettivo a cui si sta lavorando e per cui sono stati già mobilitati i ministeri competenti al vaglio e alla promozione della richiesta ufficiale. Presente anche l’eurodeputata agrigentina, Annalisa Tardino, che ha affermato: “Abbiamo parlato del grande impegno della Lega, da Roma a Bruxelles e in Sicilia a favore dello sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture, sottolineando l’importanza della mobilità territoriale e della presenza di strade, autostrade e ferrovie, su cui intendiamo puntare con ingenti investimenti e su cui ho di recente lavorato in commissione trasporti al Parlamento europeo”.