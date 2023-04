L’Opi promuove il corso “Blsd adulto e pediatrico: la catena della sopravvivenza”

I recenti fatti di cronaca ci ricordano quanto sia importante intervenire tempestivamente per salvare la vita a una persona anche se non si hanno attrezzature a portata di mano.

L’Ordine delle professioni infermieristiche, presieduto da Salvatore Occhipinti, non a caso, promuove il corso “Blsd adulto e pediatrico: la catena della sopravvivenza” dedicato non soltanto agli infermieri ma anche ai laici e agli iscritti agli altri Ordini professionali.

Il corso, infatti, si pone l’obiettivo di insegnare le pratiche da adottare in caso di emergenza. Le cosiddette “manovre salvavita” che comprendono il supporto vitale di base e la defibrillazione. Elementi essenziali per gestire le emergenze in qualunque luogo ed evitare danni cerebrali, ossigenando anche il cervello in attesa che giungano i soccorsi.

C’è di più. “Le manovre salvavita che saranno spiegate durante il corso – afferma Salvatore Occhipinti – sono eseguite con i mezzi che si hanno a disposizione in qualunque luogo e in qualsiasi momento: le mani. Conoscendo la giusta pratica e utilizzando le proprie mani si può eseguire un massaggio cardiaco e adottare i necessari accorgimenti anche durante una respirazione bocca a bocca perseguendo il fine ultimo di salvaguardare l’attività cerebrale e renderla suscettibile di irrorazione. La storia e la vita ci insegnano quanto sia importante un intervento tempestivo per salvare la vita a una persona”. Il corso si svolgerà mercoledì, 26 aprile prossimo, dalle 15 alle 20, nell’aula di formazione della sede dell’Opi, in contrada San Benedetto. Per info e prenotazioni consultare il sito istituzionale dell’Ordine all’indirizzo opiagrigento.com