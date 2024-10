Grande soddisfazione per la Pasticceria Melilli di Naro, in provincia di Agrigento, che entra a far parte della prestigiosa guida dei migliori bar d’Italia stilata dal Gambero Rosso. Il locale, situato in via Umberto I, 132, ha conquistato l’importante riconoscimento di due Tazzine e due Chicchi, un segno di eccellenza nel panorama della caffetteria e pasticceria italiana.

“La guida che dà i voti al locale più amato dagli italiani”, come recita lo storico claim del Gambero Rosso, mette in luce la capacità del settore di evolversi e adattarsi alle nuove tendenze di consumo, mantenendo il bar italiano come un punto di riferimento per la socialità e la qualità.

Nella motivazione indicata dalla guida, si sottolinea: “Il locale di Gaetano Melilli sembra essere un faro che illumina un pezzetto, poco conosciuto e poco frequentato, di entroterra siciliano. Fin qui si viene di proposito, per scoprire le bontà di questo bar pasticceria e approfittare di un pomeriggio libero per andare alla scoperta di questo borgo dell’agrigentino, circondato da bellezze naturalistiche e che conserva quasi immutato un fortilizio di epoca medievale. Dolci di mandorla e frutta Martorana, mousse, semifreddi, cassatine e cassatelle, cannoli, verrine, cestini di frolla con crema e frutta, mini lemon tart sono solo alcune delle delizie che è possibile gustare insieme a un ottimo espresso da pura Arabica o a un cremoso cappuccino. La produzione annovera inoltre torte moderne, lambeth cake e grandi lievitati delle feste. Su ordinazione anche rustici siciliani. Moderno e curato il locale”.

La Guida del Gambero Rosso, nell’edizione 2025, conta oltre 1.100 insegne che rappresentano i valori di qualità, eccellenza e sostenibilità, con 106 nuovi ingressi rispetto ai 1.091 dell’anno precedente. La vivacità del settore è testimoniata dalla continua ricerca della migliore qualità, con regioni come la Lombardia (158), il Veneto (113) e l’Emilia-Romagna (89) a guidare la classifica. Anche il Sud Italia si distingue, con Sicilia (83) e Puglia (82) tra le protagoniste.

Per maggiori informazioni sulla Pasticceria Melilli è possibile contattare il numero 0922 957381. Il locale è chiuso il lunedì tutto il giorno e la domenica pomeriggio.