Importante passo avanti per l’apertura della palestra distrettuale di Via Ugo La Malfa, una delle grandi opere incompiute di Agrigento. La posa della prima pietra è avvenuta, infatti, più di quaranta anni fa. Si è tenuta una conferenza dei servizi, convocata dall’ufficio tecnico del Comune di Agrigento, per la verifica della conformità della documentazione prodotta e delle opere di completamento effettuate, propedeutiche al rilascio della Scia e alla definitiva apertura della struttura. Ad annunciarlo gli assessori comunali Gerlando Principato e Gerlando Piparo, rispettivamente con delega ai Lavori pubblici e Impiantistica sportiva.



“Abbiamo ritenuto importante – affermano Principato e Piparo – riunire la conferenza direttamente nella struttura polivalente verificando sul posto, carte alla mano, la funzionalità ed il rispetto dei requisiti di legge e delle normative vigenti, di quanto già realizzato e quanto eseguito dal 2021, a partire dalla collocazione di elementi di arredo sportivo (seggiolini per gradinate), il corretto posizionamento e istallazione della barriera di bordo campo e di delimitazione delle tribune, la realizzazione, nei punti sensibili o esposti a fenomeno d’intrusione, di pannelli prefabbricati modulari metallici del tipo zincato, la collocazione di cancelli d’esercizio e di due porte anti-intrusione sul lato nord, la realizzazione dei presidi di sicurezza e dell’impianto di videosorveglianza, delle vie di esodo, delle rampe e dei dispositivi antincendio, rivisti e attualizzati alla nuova normativa, nonché la verifica delle misure minime imposte dal Coni, in caso di autorizzazioni di eventi e gare agonistiche. Quanto proposto e verificato, al termine dei lavori, anche dai componenti della commissione spettacolo, ha consentito di ottenere la “Scia” antincendio e quindi l’attestazione dell’idoneità e agibilità della struttura”.



Nel corso della conferenza dei servizi si è anche discusso dell’ipotesi di utilizzare la struttura della palestra distrettuale per gli sport agonistici con presenza di pubblico (1.400 posti a sedere) ed anche per manifestazioni culturali o di spettacolo. “ Siamo pronti, finalmente, per l’inaugurazione. Sarà una eccellenza delle strutture sportive comunali – affermano i due assessori. Finalmente la palestra distrettuale di Piazzale Ugo La Malfa è una realtà, dopo 45 anni, con la dichiarazione di agibilità, possiamo consegnare le chiavi della struttura togliendo definitivamente l’etichetta di “eterna incompiuta”. Prezioso e capillare il lavoro svolto dal consigliere Francesco Alfano, presente alla conferenza dei servizi, con il quale si è discusso anche della futura gestione dell’impianto, del piano traffico e delle vie di esodo, elementi necessari da fornire ai componenti della commissione di pubblico spettacolo in occasione di specifici eventi.