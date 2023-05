Passione, emozioni e grinta: Ibla “racconta” Rosa Balistreri al Pirandello

Far conoscere Rosa Balistreri alle nuove generazioni. Ecco perché Ibla ha voluto interpretare sabato sera, 13 maggio, al teatro Pirandello di Agrigento, la cantautrice licatese. La giovane cantante empedoclina, Claudia Iacono, in arte Ibla, “alunna” della scuola di Amici di Maria De Filippi, nel 2021, e’ salita sul palco del Pirandello con un ricco repertorio dell’artista. Tra luci, suoni , emozioni, grinta e una immensa passione, Ibla ha interpretato le canzoni di Rosa Balistreri, definita dalla critica musicale “la voce della Sicilia”. Esaltazione e amore per la terra , per le tradizioni religiose, nella certezza di una giustizia sociale che rispetti donne e lavoratori.“Pi nu perdiri lu cuntu” è stato tutto questo.

“ Finalmente- dice Ibla- dopo diversi anni di lavoro, ricerca e sperimentazione, porto per la prima volta in teatro il progetto su Rosa Balistreri”.