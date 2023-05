Catturato detenuto nel carcere di Agrigento evaso dal Tribunale di Trapani

E’ finita nella notte, tra sabato e domenica, la fuga di Francesco Adragna, 36 anni, che venerdì mattina era evaso dal Tribunale di Trapani dov’era stato condotto dal carcere di Agrigento per assistere all’udienza del processo in cui era imputato di furto. Il fuggitivo è stato rintracciato dalla Polizia penitenziaria e dai Carabinieri nelle campagne di Trapani, tra Xitta e Paceco, mentre s’incontrava con la compagna. Adragna, con precedenti per rapina ed evasione dagli arresti domiciliari, aveva eluso la sorveglianza degli agenti riuscendo, dal primo piano, attraverso le scale di emergenza, a guadagnare l’uscita, dopo aver attraversato alcuni locali del seminterrato, adibiti ad archivio. Le immagini riprese delle telecamere di sorveglianza avevano documentato le varie sequenze dell’evasione, immortalando il detenuto in tuta mentre balza al di là della ringhiera del Palazzo di Giustizia.