Domenica 3 maggio è la prima del mese, quindi a ingresso gratuito nei luoghi della cultura. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi apre le porte offrendo passeggiate naturalistiche e laboratori del ciclo Flora – Percorsi di primavera che mette al centro il paesaggio nei luoghi che rientrano nella governance del Parco, coinvolgendo le famiglie del territorio, i giovani, il pubblico di domani. Eccoci quindi con l’ultima passeggiata di Flora in cammino e il laboratorio di FlorAvventura pensato soprattutto per bambini e famiglie; e infine l’ultima delle Passeggiate nella Storia che condurrà alla Casa natale di Luigi Pirandello, in contrada Caos.

Si inizia domenica alle 10.30, dall’ulivo secolare davanti al Tempio della Concordia si andrà verso il Giardino sensoriale inaugurato due anni fa, sempre nella Valle dei Templi: i cinque sensi all’erta per conoscere il territorio ed apprezzare la pacifica convivenza delle specie naturali. Alle 16 dal Museo archeologico Griffo si raggiungerà invece il Cardo I per cercare e catalogare fiori e piante nei terreni che circondano il Quartiere Ellenistico Romano.

Allo stesso orario, ci si ritroverà a Casa Pirandello, altro luogo dove il paesaggio è quasi intimo, personale, da ritrovare nelle opere del drammaturgo, scoprendo quanto la sua biografia si intrecci con il paesaggio siciliano, e la scrittura sia influenzata dalle tradizioni, dai colori e dai contrasti della terra. Noleggiando un’audioguida si può visitare la Valle in autonomia e in maniera approfondita: ma è anche un’occasione per visitare a Villa Aurea, “Fausto Pirandello. La magia del quotidiano” che raccoglie circa 30 dipinti e opere su carta del figlio del drammaturgo Premio Nobel: questa domenica sarà a ingresso gratuito.

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