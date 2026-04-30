Svolta nelle indagini sul pestaggio di un sedicenne all’esterno di un locale della movida, sabato sera, nella zona del Lido dei Fiori, località balneare di Menfi. L’aggressione di gruppo è scattata per il rifiuto di consegnare un accendino.

I carabinieri delle Stazioni di Menfi e Montevago, a conclusione di una breve attività investigativa, hanno identificato e denunciato quattro giovani. Tre alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo. Uno alla Procura della Repubblica di Sciacca.

L’ipotesi di reato contestata dai militari è lesioni personali. Ma le indagini proseguono per accertare il coinvolgimento di eventuali altri soggetti.

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