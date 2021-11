“Passeggiata per le vie del centro storico”. Iniziativa per la giornata mondiale dei poveri.

“Passeggiata per le vie del centro storico alla scoperta di quei luoghi dove la povertà diventa speranza e possibilità”. E’ l’iniziativa, in programma domenica 14 novembre, ad Agrigento, dalle 15,30 alle 19,30, in occasione della quinta edizione della giornata mondiale dei poveri. Guidati da Beniamino Biondi scrittore, poeta ed esperto del centro storico ci si avventurererà in un viaggio esperenziale dove l’invisibile prenderà forma e diventerà realtà. Il numero è limitato e per questo la partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà pervenire entro e non oltre la mattina di sabato 13 novembre prossimo. Per farlo occorre soltanto inviare un messaggio sulle pagine di Caritas Agrigento, Immagina Coworking o Visit Agrigento e indicare i nominativi dei partecipanti.