Numerosi interventi sulla viabilità interna, ma la situazione rimane difficile.

Proseguono gli interventi del personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sulla rete viaria, messa a dura prova dall’ondata di maltempo che da giorni, e in particolare nella giornata di ieri, ha interessato tutta la nostra provincia. Situazione difficile in particolare sulla SP n. 19-B San Biagio Platani-Alessandria della Rocca, ove su buona parte del tracciato è stata prontamente collocata la segnaletica di pericolo a causa dei detriti che hanno invaso alcuni tratti di carreggiata. Uno smottamento di fango ha invece interessato un tratto della SP n. 42 Menfi-Partanna, e anche in questo caso sono dovuti intervenire i mezzi del Libero Consorzio per ripristinare il transito. Interventi di un certo impegno anche sulle SP n. 31 Cattolica Eraclea-Cianciana e SP n. 32 Ribera-Cianciana, ove, oltre ai cantonieri, sono intervenuti operai e mezzi dell’impresa che gestisce la manutenzione ordinaria per sgomberare alcuni tratti completamente invasi da fango e acqua e consentire il transito a senso unico alternato dei veicoli. Situazione difficile anche su buona parte del comparto ovest e nel comprensorio canicattinese, in particolare per i danni provocati dalla tromba d’aria. Il Settore Infrastrutture Stradali continua a monitorare con la massima attenzione la situazione, e invita i cittadini a spostarsi sulla rete viaria provinciale solo in caso di assoluta necessità in considerazione dello stato di allerta meteo Arancione previsto per tutta la giornata di oggi. Non è infatti possibile ripristinare appieno le condizioni di normale viabilità e di sicurezza finchè continueranno le piogge. Si sta inoltre procedendo alla diffida dei proprietari dei terreni adiacenti le strade provinciali ed ex consortili (cosiddetti “frontisti”) ed eventualmente alla notifica delle sanzioni previste per le violazioni al codice della strada. Molte opere eseguite da questi proprietari infatti risultano abusive o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa, e creano sistematicamente danni alle sedi stradali per l’enorme quantità di fango e detriti provenienti dai terreni e trasportati dalle piogge sulle carreggiate. “La situazione rimane difficile” afferma il Commissario Straordinario Vincenzo Raffo “ma grazie all’attento lavoro del Settore Infrastrutture Stradali contiamo di limitare al massimo il disagio per i cittadini che per lavoro o per necessità devono percorrere quotidianamente le strade di nostra competenza”.