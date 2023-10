Si è svolto ieri il primo “Raduno a cavallo a Torre Salsa” promosso dall’associazione L’Operammare, presieduta da Anthony Lauricella. Quaranta cavalli e altrettanti cavalieri sono stati coinvolti in un’escursione in un percorso definito tra Bovo Marina (Montallegro) e Torre Salsa (Siculiana) con una guida d’eccezione: il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, appassionato di equitazione e guida equestre ambientale. Al termine della passeggiata un momento conviviale con degustazione di prodotti enogastronomici del territorio in un ristorante sulla spiaggia di Bovo Marina.

“L’equiturismo è fortemente in crescita anche nel nostro territorio, i servizi – ha detto il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo – stanno migliorando sempre di più, sarà presto operativa l’ippovia dell’Area interna Sicani che collegherà la montagna con il mare, e il nostro territorio che va da Torre Salsa ad Eraclea Minoa passando per Bovo Marina, giocherà un ruolo da protagonista grazie a un patrimonio ambientale e paesaggistico di rara bellezza. Sarà un percorso incantevole per quanti da tutta Italia vorranno esplorare il nostro territorio a cavallo e una significativa opportunità anche per le aziende e le associazioni del nostro territorio che saranno tra le tappe di questo percorso che va dai Monti Sicani alla Foce del Platani”.

“Siamo veramente soddisfatti – spiega il presidente dell’associazione L’Operammare, Anthony Lauricella – per il successo riscosso dall’iniziativa grazie soprattutto al nostro meraviglioso paesaggio. Ringrazio il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, per aver collaborato con noi in qualità di guida equestre ambientale, e il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito, per aver previsto nel nuovo piano di gestione della pre riserva di Torre Salsa dei centri servizio per attività di equiturismo. L’obiettivo è quello di contribuire a diffondere la cultura dell’equitazione e dell’equiturismo, il rispetto degli animali e dell’ambiente e a promuovere i luoghi della riserva naturale tra Siculiana e Montallegro, ritenuta di fondamentale importanza, per le sue peculiarità paesaggistiche, per la promozione dell’immagine e lo sviluppo turistico ed economico di un intero territorio. Un ringraziamento a tutti gli amici che hanno partecipato alla passeggiata sostenendo il nostro progetto di valorizzazione del territorio anche attraverso l’equiturismo”.