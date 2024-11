Agrigento – Si è svolto ieri, 9 novembre, il passaggio di consegne tra don Angelo Gambino e don Sergio Bonvissuto nella guida pastorale della parrocchia di S. Maria degli Angeli, un momento carico di emozioni e di partecipazione. La comunità parrocchiale ha assistito con affetto alla celebrazione eucaristica, concelebrata dai due presbiteri, in cui hanno risuonato parole di ringraziamento per don Angelo, per il suo impegno e il suo amore verso la chiesa, nota anche come la “Porziuncola” di Agrigento.

In un’atmosfera di commozione, i fedeli della Madonna degli Angeli hanno espresso la loro gratitudine a don Angelo per la sua dedizione, augurandogli di portare lo stesso calore pastorale nella sua nuova parrocchia a Castrofilippo. Don Sergio Bonvissuto, già parroco di S. Michele “Badiola”, assumerà ora la guida anche di S. Maria degli Angeli, creando così un’unità parrocchiale con l’auspicio che essa diventi sempre più forte e coesa.

Nel suo messaggio, don Sergio ha fatto riferimento alle parole di S. Paolo nella Lettera ai Corinti: “Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e d’intenti” (1Cor 1, 10). Parole che suonano come un invito alla comunità a vivere con spirito di unità e fraternità, unendosi in un cammino di fede comune.

