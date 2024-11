Oggi alle 15,00, lo stadio Dino Liotta di Licata ospiterà una partita che promette emozioni: Licata contro Akragas, due squadre con una storica rivalità e con la stessa voglia di imporsi. I biancazzurri, scendono in campo con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo.

L’Akragas dovrà fare a meno di Leveh e Iddi, entrambi fuori per infortunio, ma il resto della rosa è a disposizione e pronta a dare il massimo. Per affrontare un ambiente caldo come quello di Licata, l’allenatore potrebbe scegliere una formazione offensiva, puntando sull’esperienza e sulla determinazione dei suoi uomini.

La difesa dovrebbe schierarsi con Marino, Da Silva e Rechichi, mentre a centrocampo potrebbero agire Santapaola e Sinatra, già autori di una buona prestazione contro la Reggina. A destra sembra favorito Di Rienzo, mentre a sinistra è probabile l’impiego di Di Stefano. La rosa include 22 giocatori, con tre posti ancora incerti per quanto riguarda le sostituzioni.

Niente diretta streaming per volontà del presidente Massimino che, noto per la sua attenzione alla disciplina e al rigore tattico, ha caricato i suoi ragazzi e li ha messi in guardia contro le insidie di un avversario agguerrito e determinato. Tutto è pronto per una sfida che si preannuncia intensa: Licata e Akragas sono pronte a giocarsi tutto in campo.

Ecco le formazioni ufficiali :

Akragas:

Portiere : Dregan Stefan

: Dregan Stefan Difensori : Da Silva Joao, Romano Giuseppe, Galliano Mattia, Prestigiacomo Riccardo, Riggio Rocco

: Da Silva Joao, Romano Giuseppe, Galliano Mattia, Prestigiacomo Riccardo, Riggio Rocco Centrocampisti : Santapaola Pietro Junior, Galliano Mattia, Centorbi Rosario, Meola Francesco, De Marino Mario, Di Stefano Samuele

: Santapaola Pietro Junior, Galliano Mattia, Centorbi Rosario, Meola Francesco, De Marino Mario, Di Stefano Samuele Attaccanti: Lo Faso Simone, Palazzolo Nicolò, Ferrigno Flavio, Rechichi Angelo, Di Rienzo Michele, Grillo Paolo

Licata:

Portiere : Calaiò Benito

: Calaiò Benito Difensori : Saito Leonardo M., Furina Vincenzo, Pino Salvatore Simone, Caramanno Davide

: Saito Leonardo M., Furina Vincenzo, Pino Salvatore Simone, Caramanno Davide Centrocampisti : Bennici Angelo, Inzerillo Rosario, Di Pietro Francesco, Lo Iacono Angelo Kevin, Pertosa Alessio, Giannone Enrico Maria, Ferrigno Andrea, Donato Ettore, Lanza Matteo, Marcellino Placido, Maimone Giuseppe

: Bennici Angelo, Inzerillo Rosario, Di Pietro Francesco, Lo Iacono Angelo Kevin, Pertosa Alessio, Giannone Enrico Maria, Ferrigno Andrea, Donato Ettore, Lanza Matteo, Marcellino Placido, Maimone Giuseppe Attaccanti: Minacori Calogero, D’Antona Carmelo, Bonanno Tommaso, Bonfatto Calogero

