Pasquale Spataro denuncia: “Una discarica a cielo aperto in via Manzoni”

“Una discarica a cielo aperto nel pieno degrado del centro cittadino di Agrigento. Siamo in Via Manzoni una delle strade più trafficate della citta’. Le precarie condizioni igienico sanitarie mettono a repentaglio la salute degli abitanti . Occorre agire in fretta con un intervento di bonifica urgente”. E’ quanto segnalato dal consigliere di Onda Pasquale Spataro. “La condizione di degrado -scrive Spataro- in cui versa la citta’ di Agrigento e’ ormai sotto gli occhi di tutti soprattutto la centralissima via Manzoni con particolare riferimento a questo giardino trasformato in una discarica pubblica . Cumuli di rifiuti di ogni genere dai tradizionali sacchetti ai materassi che fanno bella mostra di se ‘ in pieno centro cittadino . Un vero scempio che si consuma a pochi metri dalla parrocchia della Beata Maria Vergine della Provvidenza.E’ vergognoso assistere a questa situazione ‘ Tale degrado comporta la presenza di blatte , scarafaggi e animali randagi.. Ogni anno e’ stata ripulita a piu’ riprese su mia apposita richiesta. Quest’anno invece nulla . Ma esiste un assessore con delega all’ecologia? E’ a conoscenza delle condizioni in cui versa la citta’ ? Dopo aver rimesso la delega al bilancio per manifesta incapacita’, l’assessore nonche’ vicesindaco Trupia lasci anche questa delega. Durante la campagna elettorale diceva:”Non ci dormiremo la notte” oggi possiamo affermare che ha dormito e come e anche beatamente la notte ed anche il giorno.”