Pascal Schembri premiato al senato della Repubblica

Consegna dei trofei “Leonards” in seno al “Premio Leonardo da Vinci”, a Parigi, nel Salone Porpora del Palazzo del Lussemburgo, sede del Senato francese. “Premio Machiavelli” 2022 in lingua italiana all’agrigentino Pascal Schembri per il libro “Gli occhi della quercia”. Sono intervenuti i senatori Hervé Marsiglia, presidente del Gruppo di Amicizia Italia-Francia, Pascal Savoldelli, presidente della commissione cultura, il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia Andrea Macchione, la Console generale d’Italia Irene Castagnoli e la Console d’Italia Bianca Longobardi, l’illustre giornalista e scrittrice Alberto Toscano, l’autrice Amanda Sthers, Metin Arditi ed il presidente della Grasset Publishing. Il premio è stato consegnato a Pascal Schembri dalla Console Generale, Sua Eccellenza Irene Castagnoli.