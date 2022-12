Inaugurata in cattedrale la “Casa della Natività”

Inaugurata nella Cattedrale di Agrigento la “Casa della Natività” accompagnata dai canti natalizi tradizionali a cura dei Quartet Folk. Numeroso il pubblico presente che, terminata la celebrazione della messa, ha accolto il gruppo folk agrigentino e ha partecipato alla Novena con gioia ed entusiasmo. A divertire i bambini, anche oggi e fino al 26 dicembre, sarà la “Casa di Babbo Natale” al Palacongressi di Agrigento. Il “Villaggio di Natale” sarà invece allestito nella Villa Bonfiglio, al Viale della Vittoria, dal 16 dicembre. Per gli alberi di Natale accesi a San Leone, lungo la “Costa del Mito”, bisognerà attendere probabilmente giovedì, se le condizioni meteo lo consentiranno. Non mancheranno le novene nei quartieri, dal 16 al 24 dicembre, la carrozza di Babbo Natale, gli artisti di strada e anche il teatro. In programma, inoltre, il musical con Corrado Tedeschi, “Buoni se potete”, il 17 e 18 dicembre. Numerose sono anche le manifestazioni sportive in programma. Nel frattempo cresce l’attesa per lo Special Dj Set in Piazza Marconi, nella notte di Capodanno, con la star internazionale Achille Lauro. A condurre la serata sarà Riccardo Gaz. Ospiti speciali della serata Lello Analfino, che presenterà il suo nuovo album, i Tinturia, Silvio Schembri e, a seguire, “Capodanno all’italiana with Pablo”. Gli eventi in programma sono organizzati dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, con il Distretto Turistico Valle dei Templi, l’Ente Parco della Valle dei Templi, e il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Assessorato Regionale al Turismo, sport e spettacolo.