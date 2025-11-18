La sostenibilità entra in campo con una nuova partnership tra la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sicilia e EgoGreen, società italiana attiva nel mercato dell’energia e dei servizi di efficientamento energetico, con un forte orientamento al digital e all’energia rinnovabile. L’accordo, firmato ufficialmente presso la sede del Comitato Regionale a Ficarazzi (Palermo), promuove una collaborazione a lungo termine per favorire il risparmio energetico, la transizione green e il supporto economico al mondo del calcio dilettantistico siciliano.

Attraverso la convenzione, EgoGreen offrirà a società, dirigenti, tecnici e tesserati LND Sicilia tariffe agevolate su energia elettrica e gas, servizi di consulenza energetica gratuita e sconti su soluzioni rinnovabili come impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica. La partnership prevede inoltre una sponsorizzazione diretta a sostegno delle attività sportive regionali e, dalla stagione 2025/2026, la presenza del logo EgoGreen sul materiale delle Rappresentative LND Sicilia (escluse solo le maglie gara), anche durante il Torneo delle Regioni 2026 di calcio a 11 in Puglia e di calcio a 5 nel Lazio.

“EgoGreen e LND Sicilia insieme per un calcio sempre più sostenibile – ha esordito così Sandro Morgana, presidente del CR Sicilia -. Questo rapporto nasce sotto i migliori auspici con l’obiettivo di fare insieme molte iniziative importanti. Andare oltre la partita, significa per la LND Sicilia uscire fuori da quelli che sono gli ambiti ristretti del gioco del calcio per proporsi come soggetto impegnato attivamente dentro la società: andare oltre significa toccare i temi della sostenibilità e non solo. Un forte contrasto contro tutte le violenze per costruire una società migliore. Lo facciamo con grande sensibilità per dare speranza alle generazioni future ”.

Gli fa eco il presidente di EgoGreen. “Questo accordo rappresenta un passo concreto verso uno sport più consapevole e sostenibile – ha commentato il Presidente di EgoGreen Marcello Giavarini –. Vogliamo essere al fianco delle società dilettantistiche siciliane non solo come fornitori di energia, ma come partner nel percorso di efficienza e rispetto per l’ambiente. Una partnership importante che ricorda le origini della nostra azienda. Una convenzione commerciale che certamente toccherà anche altri ambiti”.

