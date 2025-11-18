Gli ispettori del lavoro continuano sul territorio agrigentino in controlli e verifiche a tutela della sicurezza e del rispetto dei diritti dei lavoratori. Ad Agrigento all’interno di un cantiere dove operavano 3 imprese sono stati trovati al lavoro 7 operai. Una delle 3 ditte occupava 1 lavoratore in nero su 2. E’ stato adottato a carico del datore di lavoro un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ed elevate una sanzione per un importo di 2.500 euro.

Inoltre, è stato adottato un provvedimento di prescrizione per l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, per l’omessa formazione in materia di sicurezza e per l’assenza, in alcuni punti dei solai, di idonei parapetti e tavole fermapiede. Sono state elevate ammende per 3.986,75 euro. Nei confronti di una delle altre 2 ditte presenti in cantiere, è stato adottato un provvedimento di prescrizione per la mancanza di parapetti e tavole fermapiede nelle aperture dei muri prospicienti lo scavo.

Fatte ammende per 711,92 euro. All’interno di un esercizio commerciale di Agrigento è stato trovato 1 lavoratore in nero su 3 lavoratori presenti, e sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ed elevate sanzioni per un importo di 2.500 euro. Per l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e l’omessa formazione in materia di sicurezza sul lavoro dei lavoratori è stato adottato un provvedimento di prescrizione e ammende per 3.274,83 euro.

