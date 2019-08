Partito Democratico: la parola a Silvia Licata. Il D dopo il commissariamento siciliano, cosa accadrà. Ad Agrigento con questo cambiamento come influenzerà le prossime amministrative. Il commento sull’esperienza Firetto, con particolare riguardo sulla situazione in città relativamente al disagio e alla povertà. E sulla preannunciata ricandidatura di Firetto il PD che farà. Quali devono essere le coordinate politiche e le priorità amministrative per una alleanza per le prossime elezioni. Sono questi i temi affrontati nell’intervista condotta dal direttore di AgrigentoOGGI Domenico Vecchio.