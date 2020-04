In questo 25 aprile blindato dall’emergenza Covid19, Gaetano Aronica recita per i lettori di AgrigentoOggi. L’attore, dalla sua abitazione interpreta uno stralcio di un celebre scritto di Antonio Gramsci in omaggio agli assidui frequentatori del web per non abbandonare la memoria, oggi che il valore della libertà assume un significato ancora più grande. “Odio gli indifferenti. Per continuare ad esserci con la forza delle idee”. Dice il presidente della Fondazione Teatro Pirandello.