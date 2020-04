CORONAVIRUS: IN SICILIA SEMPRE PIÙ GUARITI E CALANO I RICOVERI-2

Gli attuali positivi in Sicilia sono 2.272 e non 2.274, con una variazione di -48 e non -46, puntualizzano dalla Presidenza della Regione Siciliana.

Sono 2.274 (-46) le persone attualmente positive al coronavirus in Sicilia; 524 sono guarite (+81) e 224 decedute (+6). Degli attuali positivi, 485 pazienti (-8) sono ricoverati, di cui 33 in terapia intensiva (+1), mentre 1.787 (-40) sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 68.251 (+3.086 rispetto a ieri): di queste sono risultate positive 3.020 (+39). Lo riferisce al Regione.