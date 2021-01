Parola d’ordine “solidarietà”: iniziative della polizia di Agrigento

La grave situazione pandemica che ci affligge ormai da mesi ha messo in difficoltà la società ed ha inferto un colpo ancora più duro a chi già viveva in condizioni difficili.

Così il personale della Squadra Mobile ha avviato una raccolta fondi per sovvenzionare due progetti della Caritas di Agrigento, ovvero , il Progetto “Spread” finalizzato a sostenere le famiglie con figli disabili per il costo delle necessarie terapie e il Progetto “Sostegno Alimentare”, per l’acquisto di buoni spesa per le famiglie in grave difficoltà.

Gli uomini della Squadra mobile , inoltre, hanno avuto notizia di un adolescente residente in Provincia che non poteva partecipare alla didattica a distanza perché sprovvisto di personal computer, quindi hanno donato al ragazzo un notebook portatile, con valigetta ed un archivio dati esterno supplementare che consentiranno al giovane di poter proseguire in serenità gli studi.