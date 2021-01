Dieci tirocini retribuiti per giovani laureati,

Sono i cui processi di selezione sono pronti a partire nelle prossime settimane, presso le principali istituzioni dell’Unione Europea, come la Commissione, la BCE o la Corte dei Conti, e alcune agenzie ad essa collegate. Diverse occasioni nei campi di applicazione delle politiche europee, dalla politica ambientale a quella della concorrenza, della sicurezza informatica, e in tema di audit finanziario o della comunicazione, nonché delle risorse umane: i candidati saranno sottoposti a procedure di selezione gestite dalle singole Istituzioni e agenzie dell’Ue. “E’ un’opportunità che viene data ogni anno a migliaia di giovani, che hanno così la possibilità di ampliare le proprie competenze professionali, sviluppare le qualità personali e migliorare la conoscenza delle Istituzioni e delle agenzie europee, grazie anche al confronto interculturale che si ha con i colleghi che arrivano da tutta Europa”, spiega Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega che divulga, a cadenza trimestrale, anche sui suoi canali social, una newsletter dedicata ai giovani, che contiene tutte le informazioni sui tirocini e sulle opportunità di finanziamento direttamente o indirettamente gestite da Bruxelles.

“Nell’ultimo anno, purtroppo, a causa della pandemia, molte di queste opportunità sono state sospese o effettuate in smart working. Quest’anno siamo fiduciosi di poter tornare alla normalità e consentire ai nostri ragazzi di vivere queste straordinarie esperienze formative dal vivo. È già possibile candidarsi – continua la Tardino – in vista delle scadenze delle procedure che selezioneranno i candidati per i tirocini che verranno effettuati nel corso del 2021”.