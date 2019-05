Parello: Il risultato di Giorgia Iacolino è per noi motivo di orgoglio

Esprimiamo grande soddisfazione per il brillante risultato riportato da Giorgia Iacolino che con complessive 24.211 preferenze (di cui 10.796 nella sola provincia di Agrigento) è risultata decisiva per la vittoria dell’On.le Milazzo verso il Parlamento Europeo.

La provincia di Agrigento ha risposto con numeri significativi al nostro appello di dare credito ad una giovane donna, fresca e competitiva quale è Giorgia Iacolino e ad un giovane uomo, determinato e con una già solida esperienza politica, quale è Giuseppe Milazzo.

E la risposta concreta di consensi, rende evidente come Giorgia Iacolino rappresenta il futuro di Forza Italia in provincia di Agrigento e della Sicilia in generale insieme a Giuseppe Milazzo.

Dando voce e forza ai giovani, adesso Forza Italia deve tornare tra i cittadini e insieme con i cittadini costruire una proposta politica concreta e credibile per rilanciare il territorio provinciale.

Dopo queste elezioni ora possiamo guardare con favore alle prossime sfide elettorali che ci vedranno impegnati già a giungo per il rinnovo dei Liberi Consorzi Comunali ed il prossimo anno per le amministrative in diversi Comuni tra cui anche quello di Agrigento. Forti del fatto di essere centrali nel panorama politico agrigentino, proprio da questa posizione e necessariamente in sinergia con chi vive la politica utilizzando la dialettica per la soluzione dei problemi quotidiani che vive la comunità ed il territorio, possiamo avviarci con spirito costruttivo a candidare altri giovani donne e uomini volenterosi e competenti che vorranno dare il proprio contributo. Ad affermarlo in una nota è stato Salvatore Parello Coordinatore Movimento “Pensiero Libero”.