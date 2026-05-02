Terza giornata al Parco Minerario di Aragona “Gessi e Zolfare” – Pendolino: “Tappa importante per la valorizzazione di un patrimonio storico”

Agrigento, 2 maggio 2026 – Si è svolta questa mattina ad Aragona la terza giornata del programma “Gessi e Zolfare”, organizzato dal WWF – Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, della Regione Siciliana – Sistema delle Aree Naturali Protette e dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.

L’incontro, dedicato al tema “Il parco delle miniere di Aragona tra paesaggio, natura, geologia e memoria storica”, si è svolto in collaborazione con l’Associazione “Mintini” e ha previsto un’escursione al Parco naturalistico e minerario della Montagna di Aragona, a circa sei chilometri dal centro abitato. A guidare i partecipanti è stato il geologo Giuseppe Chiarelli, accompagnando il gruppo in un’area di grande valore storico, nota anche per le miniere in cui lavorò Stefano Pirandello, padre dello scrittore.

Il percorso ha ripercorso il lavoro e il periodo storico dello sfruttamento dello zolfo, mettendo in luce la difficile condizione socio-economica dell’epoca e le durissime realtà vissute da “carusi” e zolfatai. Proprio nella miniera Taccia-Caci, che rientra nel Parco, è ambientata la celebre novella di Luigi Pirandello “Ciaula scopre la luna”.

«È stata una tappa importante di questo programma per la valorizzazione del patrimonio storico-minerario della zona – ha dichiarato il presidente del Libero Consorzio Comunale, Giuseppe Pendolino – ed è il motivo che ci ha spinti a patrocinare l’iniziativa del WWF, con l’obiettivo di far conoscere meglio questa risorsa storico-culturale».

«Le miniere di Aragona – ha aggiunto – con la loro zolfara storica, hanno rappresentato per decenni il motore dello sviluppo locale: hanno generato occupazione per intere generazioni, favorito la crescita di infrastrutture e commercio e posto le basi per l’identità economica della nostra comunità siciliana. Quel sudore e quell’ingegno hanno creato ricchezza e coesione sociale, trasformando Aragona in un simbolo di resilienza industriale».

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