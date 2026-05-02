La riflessione del dott. Carmelo Sgarito: “Così si allontanano cittadini e professionisti dalla politica”

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del dott. Carmelo Sgarito sulla legge elettorale per le amministrative in Sicilia, che pone l’attenzione sul tema della rappresentanza e della trasparenza del voto.

“Caro Presidente Schifani,

le scrivo quando siamo ormai prossimi al voto amministrativo in Sicilia, in una terra che continua a fare i conti con una progressiva perdita di giovani e di energie, mentre cresce una popolazione sempre più anziana.

Vorrei richiamare la sua attenzione su un tema che ritengo centrale: la legge elettorale che regola l’elezione dei consigli comunali. Una norma che, a mio avviso, avrebbe meritato una revisione già all’inizio della legislatura, per correggere alcune distorsioni che nel tempo sono diventate evidenti.

Il rischio concreto è che il sistema attuale finisca per scoraggiare la partecipazione di tanti cittadini, professionisti e persone impegnate, che potrebbero dare un contributo serio alla vita pubblica ma che oggi percepiscono il meccanismo elettorale come poco trasparente.

In molti contesti locali, infatti, si assiste sempre più spesso a dinamiche costruite a tavolino, dove il consenso non viene cercato direttamente tra gli elettori, ma organizzato attraverso accordi interni alle liste. Questo porta a una rappresentanza che non sempre riflette pienamente la forza reale dei singoli candidati.

Il punto non è mettere in discussione strumenti importanti come la rappresentanza di genere, che va preservata e valorizzata, ma interrogarsi su come garantire che il voto resti espressione autentica e diretta della volontà degli elettori.

Un sistema che consente di determinare a priori gli equilibri interni alle liste rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dalla politica, alimentando sfiducia e disaffezione.

La Sicilia ha bisogno di una classe dirigente rinnovata, credibile e libera da condizionamenti, capace di interpretare davvero le esigenze dei territori e di contrastare fenomeni come lo spopolamento e la perdita di opportunità.

Per questo motivo, mi permetto di rivolgerle un appello: valutare la possibilità di intervenire su questa legge, anche in tempi rapidi, per rafforzare trasparenza, partecipazione e qualità della rappresentanza.

Ridare fiducia ai cittadini significa anche garantire regole chiare, comprensibili e percepite come giuste.

Con osservanza,

Dott. Carmelo Sgarito”

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp