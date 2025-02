Ieri mattina l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento è stato teatro di una giornata di caos causato dal parcheggio selvaggio nelle immediate vicinanze della struttura. Le strade sono rimaste intasate per almeno 15 minuti, impedendo il normale flusso del traffico e creando difficoltà anche per l’ingresso delle ambulanze, che sono state impossibilitate a transitare.

Il problema si è acutizzato nelle ore di maggiore afflusso, con i veicoli parcheggiati in modo irregolare, bloccando le corsie e intralciando il passaggio dei mezzi di soccorso. L’intervento della polizia municipale ha riportato una certa normalità, ma non prima che ci fosse un fuggi fuggi tra gli automobilisti, spaventati dalle possibili multe.

Questa situazione ha messo in evidenza, ancora una volta, la carenza di parcheggi adeguati nell’area, un problema che da tempo viene segnalato da pazienti e famiglie, già oggetto di preoccupazione da parte del sindacato Cgil, che aveva chiesto interventi urgenti da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) per migliorare la gestione dell’area parcheggio e garantire il passaggio sicuro dei mezzi di soccorso.

Il caos di ieri ha portato con sé anche l’ennesima dimostrazione di come il problema, nonostante i continui appelli, rimanga irrisolto, creando disagi per tutti coloro che frequentano l’ospedale.

