Il gup del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, ha inflitto la condanna a 4 anni di reclusione per il palermitano Massimo Altieri di 45 anni, ritenuto responsabile della tentata rapina avvenuta il 13 settembre del 2023, ad una gioielleria di Sambuca di Sicilia. Ad entrare in azione, all’epoca del fatto, furono quattro malviventi.

A metterli in fuga fu il gioielliere che reagì. Nella colluttazione, uno dei componenti della banda perse la parrucca utilizzata per cercare di rendersi irriconoscibile. Parrucca sulla quale i carabinieri del Ris riuscirono a trovare tracce del Dna che inserito nella banca dati portò all’identità del palermitano. Il 45enne è al momento in carcere per una condanna definitiva per droga.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp