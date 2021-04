Parcheggio Pluripiano di Via Empedocle, la società versa parte dell’arretrato nelle casse comunali. 

Lo scorso mese di febbraio, dal comune di Agrigento era partita una diffida nei confronti della società HYA s.r.l che da tre anni gestisce il parcheggio pluripiano di via Empedocle ad Agrigento, intimando il pagamento di quanto dovuto alle casse comunali. La società, adesso, si mette in regola con il pagamento del canone versando parte dell’arretrato nelle casse comunali. “In seguito alla trattativa avviata già dal mese di novembre tra il Comune di Agrigento e la ditta- dice il vice sindaco, Aurelio Trupia- oggi il comune incassa gran parte degli arretrati per un totale di 150.537,78 euro. Restano in sospeso i canoni relativi al periodo da marzo 2020 ad oggi, per i quali la ditta ha inoltrato richiesta di eventuale rivalutazione a seguito degli effetti della pandemia, nel rispetto della normativa vigente, che sarà oggetto di valutazione.”