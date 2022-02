Parcheggio Multipiano, fissata la prima udienza

La prima udienza del processo è stata fissata il 15 marzo prossimo. A seconda di come evolverà il giudizio, la gestione del parcheggio pluripiano potrebbe tornare nelle mani del Comune. Ma la situazione si presenta tutt’altro che di facile e immediata soluzione. Come si ricorderà il Municipio ha proposto la rescissione del contratto con la società Atenea perché risulta morosa. Ma la società non ci sta e fa sapere che 4 mesi fa, oltre a chiedere la risoluzione del contratto, ha citato l’amministrazione in giudizio.

L’impresa aveva scritto al Comune appellandosi alla crisi dettata dall’emergenza sanitaria. «Noi avevamo chiesto la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Ora aspettiamo che si pronunci il giuice, posto che siamo in regola con i pagamenti fino al mese di febbraio 2020, ovvero prima che scoppiasse l’emergenza pandemica». A causa della pandemia – fanno sapere dall’Atenea Parking – tra lockdown e altre restrizioni abbiamo registrato un calo degli incassi pari al 70%. Per questo motivo abbiamo chiesto una riduzione degli ultimi due anni di canone. C’è stata un interlocuzione con il Comune con cui non si è trovata intesa.