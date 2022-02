Fabio Tisci è il vice allenatore della Seap Dalli Cardillo Aragona

La Seap Dalli Cardillo Aragona ha un nuovo vice allenatore: il pugliese Fabio Tisci, originario di Putignano classe ’86, ex coach del Desi Volley Palmi in serie B1 femminile. Fabio Tisci è già a disposizione del primo allenatore Stefano Micoli per preparare la partita di domenica 13 febbraio contro il forte Sassuolo, con inizio alle ore 15:30, al PalaMoncada di Porto Empedocle. Tisci, nonostante la giovane età, vanta un curriculum di tutto rispetto con tante importanti esperienze alle spalle di vice e assistente allenatore nonché di scoutman in tutti i campionati nazionali. Dalla Serie B alla Serie A1 e con esperienze anche in settore giovanili importanti come Sassuolo e Orago.