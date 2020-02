Parcheggia scooter davanti ad una scuola, e qualcuno se lo porta via

C’è stato un litigio tra giovanissimi, e uno dei presenti, partecipante o spettatore non è stato ancora chiarito, forse preso dalla paura, ha lasciato il suo scooter parcheggiato, e se n’è andato via. Tornato dopo un’ora per recuperare il mezzo a due ruote, la scoperta che il veicolo era sparito. A quel punto il proprietario, un ragazzo di Agrigento, accompagnato dai suoi genitori, si è recato in caserma ed ha denunciato il fatto ai carabinieri della Stazione agrigentina.

Gli stessi militari dell’Arma, successivamente avrebbero accertato, che ignoti approfittando dell’ora tardi, e della strada deserta, hanno rubato e portato via il ciclomotore. È successo dalle parti di Discesa Empedocle, a pochi metri dall’omonimo Liceo. I carabinieri hanno ascoltato alcune testimonianze e, da li a poco, acquisito le immagini delle telecamere di impianti di video sorveglianza dell’istituto scolastico e di privati cittadini.