“C’è un morto a terra, in mezzo alla strada, correte”. Era ubriaco fradicio: denunciato

“C’è un morto a terra, in mezzo alla strada, correte. Fate subito”. È una delle chiamate giunte al numero di emergenza 112 da parte di cittadini per segnalare la presenza di un uomo riverso sull’asfalto, nei pressi di viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. All’arrivo dei soccorritori, e dei poliziotti della sezione Volanti, è stato appurato per fortuna, che quell’uomo a terra non era deceduto, ma privo di sensi, dopo aver abusato in maniera eccessiva di bevande alcoliche.

Si tratta di un 55enne immigrato, domiciliato ad Agrigento, il quale poco prima, complice appunto l’abuso di alcolici, aveva molestato, insultato, infastidito diversi passanti. Poi era crollato sul selciato. L’immigrato è stato trasferito in ospedale, quasi in coma etilico, per fargli smaltire la sbronza. Per la sua condotta è stato denunciato in stato di libertà per ubriachezza molesta.