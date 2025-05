ROMA – 8 maggio 2025

“Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa.” Con queste parole, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso il suo entusiasmo per l’elezione del primo Pontefice americano nella storia della Chiesa cattolica.

“È un grande onore sapere che è il primo Papa americano,” ha scritto Trump in una nota diffusa sui suoi canali ufficiali. “Che emozione, e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo!”

Un messaggio che sottolinea l’orgoglio nazionale per un evento storico che unisce spiritualità e identità, con una figura che ha radici negli Stati Uniti ma un’esperienza pastorale e missionaria maturata nel cuore del Sudamerica. Leggi anche: Papa Leone XIV: una Chiesa in cammino, che accoglie e costruisce ponti – Habemus Papam, eletto il nuovo Papa

