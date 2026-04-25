La Prefettura della Casa Pontificia ha diffuso il programma dettagliato della prossima visita di Papa Leone XIV a Lampedusa sabato 4 luglio. Un viaggio breve ma dal profondo valore simbolico, interamente dedicato alla memoria, alla preghiera e all’incontro con chi attraversa il Mediterraneo in cerca di speranza, a distanza di oltre dieci anni dal primo storico viaggio di un Pontefice sull’isola, compiuto da Papa Francesco l’8 luglio 2013.

La giornata del Pontefice inizierà alle prime luci dell’alba. La partenza dal Vaticano è fissata per le 7:15, seguita dal decollo dall’aeroporto di Ciampino mezz’ora più tardi.

L’arrivo a Lampedusa è previsto per le 9. Subito dopo sono previste alcune soste nei luoghi simbolo della memoria migratoria dell’isola: il cimitero, con un omaggio floreale sulle tombe dei migranti; la “Porta d’Europa”, divenuta nel tempo uno dei segni più forti della tragedia delle migrazioni nel Mediterraneo; e il molo Favaloro, dove Leone XIV benedirà la targa che intitola il molo a Papa Francesco e incontrerà alcuni migranti. Alle 10.30 sarà celebrata la Messa.

Al termine della funzione, Leone XIV dedicherà del tempo ai saluti istituzionali e pastorali, incontrando le Autorità, i volontari impegnati nell’accoglienza e i bambini ammalati, testimoniando ancora una volta la sua vicinanza agli ultimi e a chi soffre. La visita si concluderà poco più tardi. Il decollo da Lampedusa è programmato per le 12:30, con l’atterraggio a Ciampino previsto per le 13:45, segnando il ritorno del Pontefice in Vaticano.

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