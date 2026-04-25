Non sono chiare le cause dell’incendio che divampato da un magazzino si è, quasi subito, esteso ad alcuni ambienti dell’abitazione. È accaduto in contrada “Figamara” a Palma di Montechiaro dove, nel pomeriggio di giovedì, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e i carabinieri della Stazione cittadina.

L’immobile è di proprietà di un ventinovenne palmese che vive all’Estero. I pompieri concluse le operazioni di spegnimento, dopo il sopralluogo di rito, non si sono sbilanciati sulla natura del rogo e su cosa effettivamente ha fatto divampare la scintilla iniziale. Vanno avanti le indagini dei militari.

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