Paolo Ruffini ad Agrigento per la giornata mondiale dell’Alzheimer.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si accinge a celebrare nel migliore di modi la giornata mondiale dell’Alzheimer attraverso un doppio evento di singolare importanza. Il prossimo 24 settembre al teatro Pirandello di Agrigento, nel corso di un convegno dal titolo “La malattia di Alzheimer… un ciak sul paziente fragile”, il noto attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini, presenterà il docufilm“PerdutaMENTE”, di cui è autore e regista. Si tratta della trasposizione cinematografica di un viaggio condotto in Italia alla ricerca di incontri, esperienze e confronti con chi ha smarrito la memoria e con chi se ne prende cura. L’incontro con Ruffini e la proiezione del documentario precederanno una sessione di interventi da parte dei professionisti del Dipartimento di Salute Mentale diretto dal dottor Raffaele Barone e incentrati sull’importanza del prendersi cura degli anziani con demenza attraverso un approccio multidisciplinare. La kermesse di sabato 24 settembre sarà preceduta mercoledì 21 da un’iniziativa di profondo valore evocativo e terapeutico. Un nutrito gruppo di pazienti sarà accompagnato da un’equipe di operatori attraverso un percorso multisensoriale all’interno della Valle dei Templi intitolato “La passeggiata dei ricordi”. La visita mira a sollecitare negli anziani la rievocazione di un mondo di simboli, immagini e ricordi attraverso la riscoperta di luoghi mitici appartenenti alla memoria storica di ogni agrigentino. Suoni e profumi della natura insieme alla bellezza del paesaggio amico, in questa come in altre occasioni di contatto con l’ambiente, fungeranno da terapia non farmacologica per i pazienti contribuendo a rallentare il declino cognitivo e funzionale causato dalla malattia. Entrambe le iniziative sono ideate dalla dottoressa Liana Gucciardino del Centro disturbi cognitivi e demenze ASP.