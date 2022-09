Lello Analfino sarà in concerto ad Agrigento, in piazza Giglia, a San Leone, domenica prossima 11 settembre, con inizio alle 21. Il cantautore agrigentino ripercorrerà la vasta produzione musicale che della lingua siciliana ha fatto un tratto stilistico e un linguaggio poetico che ha conquistato la scena nazionale con brani come “Nicuzza”, “Occhi a pampina”, “Giovanotto” o come il più recente brano “Cocciu d’amuri”, colonna sonora del film “Andiamo a quel paese” di Ficarra e Picone.