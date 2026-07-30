Prosegue il conto alla rovescia verso la serata dell’8 agosto, quando alla Fattoria Valle dei Templi, con inizio alle 18.30, saranno premiati i vincitori dei concorsi fotografici “Fotografa il Mandorlo in Fiore” e “Fotografa San Calogero”. Nel corso della manifestazione saranno consegnati anche i riconoscimenti “Orgoglio Siciliano oltre confine”, dedicati a personalità che, con il loro talento e il loro lavoro, contribuiscono a dare lustro alla Sicilia.

Tra i premiati ci sarà Paolo Macedonio, attore e doppiatore nato ad Agrigento, protagonista di una carriera che lo ha portato dal teatro al cinema, dalla televisione al doppiaggio delle più importanti produzioni internazionali.

Dopo il debutto teatrale nel 1995 e le prime esperienze nelle fiction “Animali a sangue freddo” e “La Piovra 8”, Macedonio è diventato una delle voci più apprezzate del doppiaggio italiano, prestando la propria interpretazione a numerosi attori internazionali e a personaggi di film, serie televisive e produzioni d’animazione di grande successo.

Tra i lavori più recenti figurano due delle produzioni più seguite a livello mondiale: “Il Signore degli Anelli” e “House of the Dragon”, conferma di un percorso artistico che continua a portarlo ai massimi livelli del panorama audiovisivo internazionale.

Nel corso della sua carriera ha inoltre dato voce a produzioni come Spider-Man: Homecoming, Mission: Impossible – The Final Reckoning, Coco, Pets – Vita da animali, Peter Rabbit, Ralph Spaccatutto, Sing, oltre a numerose serie televisive e film di successo.

Con questo riconoscimento, AgrigentoOggi intende rendere omaggio a un artista che, pur lavorando dietro le quinte, ha saputo portare il talento agrigentino nelle case di milioni di spettatori, rappresentando un’autentica eccellenza della cultura italiana.

Motivazione della targa

ORGOGLIO SICILIANO OLTRE CONFINE

PAOLO MACEDONIO

La voce di Agrigento nel cinema e nel teatro

Per aver costruito una brillante carriera artistica nel teatro, nel cinema e nel doppiaggio, prestando la propria voce ad alcune delle più importanti produzioni internazionali, tra cui Il Signore degli Anelli e House of the Dragon, e portando con talento e professionalità il nome di Agrigento nel panorama artistico italiano e internazionale.

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