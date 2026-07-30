Hanno cercato di disfarsi di 700mila euro in contanti contenuti in più pacchi gettandoli in mare davanti alla spiaggia di Casuzze in territorio della provincia di Ragusa. Tre uomini maltesi sono stati denunciati. Secondo quanto emerso, in quattro, tre adulti e un bambino, erano rimasti senza benzina a bordo di un semicabinato, vicino al porto di Marina di Ragusa.

In due erano andati al porto a cercare di rifornirsi per portare il carburante in barca, lasciando gli altri a bordo. Difficile pensare che un gruppo criminale potesse rischiare di restare senza carburante. Ma forse per un ancoraggio non ineccepibile, la barca sembrava avvicinarsi pericolosamente a riva e temendo un naufragio, i bagnanti avevano allertato la Capitaneria di porto.

Alla vista del gommone della Guardia costiera che stava arrivando a sirene spiegate, dalla barca avevano gettato a mare i pacchi di soldi per poi tuffarsi, forse presi dal panico.

La barca è stata sequestrata, come i soldi, poco meno di 700mila euro, ma non è chiaro se sia stato recuperato tutto il denaro dal momento che in spiaggia c’è stata grande confusione ed è probabile che qualche bagnante sia riuscito a impossessarsi di più di qualche mazzetta. I tre maltesi sono stati a lungo sentiti dagli inquirenti ma sono ancora oscuri i motivi del loro comportamento.

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