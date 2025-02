Nell’ambito del corso di videomaking dell’IISS “Nicolò Gallo” di Agrigento, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere e intervistare Tony Rocchetta, custode, studioso e cultore di un grano antico siciliano, la “chiadttulidda” licatese. L’occasione ha permesso agli studenti di non solo conoscere, assaporare e condividere i sapori dei grani autoctoni e dei suoi derivati, come il pane e la pasta, ma anche di realizzare un’intervista speciale, comprendente domande, inquadrature, registrazione audio e video editing.

In particolare, gli studenti hanno avuto modo di esercitarsi in tecniche avanzate di ripresa, nell’utilizzo della luce naturale e artificiale, nelle tecniche di ripresa in movimento e nelle inquadrature dinamiche. Durante la sessione 6, si sono cimentati in esercitazioni pratiche, riprendendo scene interne ed esterne e praticando diverse inquadrature e angolazioni, ricevendo feedback in tempo reale. Alla fine del modulo, gli studenti hanno realizzato il video risultante dall’intervista e dalle esercitazioni.

