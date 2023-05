Panifici, Assipan dice “no” all’apertura del 4 giugno

Dopo il confronto al Comune di Agrigento, dove l’Assessore Carmelo Cantone, con delega alle Attività Produttive e Polizia Locale, ha incontrato i rappresentanti delle Associazioni di categoria per affrontare questioni legate alle attività dei panificatori, Assipan Confcommercio ha sentito i propri delegati. L’associazione ha deciso per il “no” all’apertura di domenica 4 giugno. “Nel nostro sistema siamo in democrazia- dice il presidente , Vincenzo Gaziano-. Abbiamo sentito i delegati e la maggioranza era contraria perché le nostre piccole aziende sono organizzate con i pochi dipendenti. Le risposte sono arrivate da tutto il territorio in maniera omogenea. Per la seconda domenica di giugno è, invece, tutto organizzato e chi vorrà potrà aprire”.

Oltre al funzionario Suap del Comune, Carola Narbone, e Assipan, sono intervenuti per CNA il Segretario provinciale Claudio Spoto e il presidente della sede di Agrigento Lillo Abbate, per Confcommercio il Direttore Antonio Giardina e per ConfesercentiAssopanificazione, Davide Dallicardillo. L’assessore Cantone ha convocato le sigle datoriali per concordare, considerata la vocazione turistica della città, l’eventuale ampliamento temporale dell’apertura dei panifici durante il periodo estivo. La proposta riguardava in particolare le prime due settimane del mese di giugno.